Erfolg der Unterschriftensammlung in Stukenbrock-Senne

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms) -

Die Anlieger des Lippstädter Weges in Stukenbrock-Senne können einen Erfolg verbuchen: Im Ordnungsausschuss wird am Mittwoch, 21. April, die Umwidmung zur Anliegerstraße zwischen Emsweg und Senner Straße beraten. Nach dem Ratsbeschluss am 27. April soll die Beschilderung umgesetzt werden