Die Löschzüge Schloß Holte und Stukenbrock wurden um 6.23 Uhr alarmiert, weil Unfallzeugen eine eingeklemmte Person meldeten. Bis zum Eintreffen der ersten Retter hatten Ersthelfer den Fahrer, ein 70-Jähriger aus Augustdorf, bereits aus seinem VW Transporter geholfen, der in Schräglage in einer Hecke zum Stehen kam.

Ein 30-jähriger Mann, ebenfalls aus Augustdorf, konnte seinen VW Up selbstständig verlassen und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Feuerwehrkräften medizinisch versorgt. Polizeiangaben zufolge krachten die beiden Fahrzeuge zusammen, nach dem der 30-jährige Fahrer des Kleinwagens aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Augustdorf nach links in den Gegenverkehr geriet. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem Transporter, der in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock unterwegs war, drehte sich der VW Up um die eigene Achse, der Transporter-Fahrer hatte versucht auszuweichen, verlor ein Vorderrad und kam in Schräglage am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Neben der Unterstützung des Rettungsdienstes, beseitigten die Brandbekämpfer ausgelaufene Betriebsstoffe, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und unterstützten die Polizeibeamten mit der Drehleiter bei der Unfallaufnahme, teilte Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Grauthoff mit. Die Beamten konnten sich somit ein Bild der Unfallstelle aus der Höhe machen.

Die beiden Männer kamen nach notärztlicher Untersuchung in Krankenhäuser nach Bielefeld und Paderborn. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Kräfte des Löschzuges Schloß Holte mussten nicht mehr eingreifen und konnten ihre Einsatzfahrt beenden. Die Römerstraße zwischen Schloß Holte-Stukenbrock und Augustdorf blieb bis in die Morgenstunden gesperrt.