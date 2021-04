Baggersee taugt nicht zum Baden

Die Studie wurde in Augustdorf bereits vorgestellt, in Schloß Holte-Stukenbrock soll sie demnächst auf die Tagesordnung. Vier Baggerseen, in denen Sand abgebaut wird oder wurde, haben das Stadtplanungsbüro Drees & Huesmann sowie das Büro Höke Landschaftsarchitektur und Umweltplanung miteinander verglichen. Die Studie unter Federführung der Gemeinde Augustdorf war mit Städtebaufördermitteln finanziert worden. Am geeignetesten erscheint den Planern die Sandgrube Brink, 14,6 Hektar groß und am besten mit Auto, Bus, zu Fuß oder mit dem Fahrrad von beiden Kommunen aus erreichbar. „Ein möglicher Trittstein zwischen den Ortschaften“, urteilen sie.