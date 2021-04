Denn in Liemke fehlt seit Jahren zumindest ein kleiner Nahversorger, um Dinge des täglichen Bedarfs zu erwerben. Durch einen Bericht im Wirtschaftsteil des WESTFALEN-BLATTES ist die Fraktion der CSB nun auf einen Anbieter aufmerksam geworden, der beides ermöglicht. Den Einkauf von Lebensmitteln rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche – und das in Liemke. Die Firma Latebird aus Paderborn bietet diese Möglichkeit des digitalen und autonomen Einkaufs an. Basis ist ein transportabler, 36 Quadratmeter großer Container, der nahezu überall aufgestellt werden kann. In seinem Inneren befinden sich 14 Systemschränke, die sich auf unterschiedliche Temperaturzonen einstellen lassen. So sind Obst und Gemüse, Kühlschrankware, Fleisch und Tiefkühlprodukte immer sachgerecht gelagert.