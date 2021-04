Vandalismus im Sportpark

Am Ölbach in Schloß Holte-Stukenbrock wurden ein Apfelbaum abgeknickt und ein Mülleimer herausgerissen

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/dh) -

Die Stelen vor dem Rathaus, das nicht weit davon entfernt stehende Ensemble der Alltagsmenschen, die Outdoor-Prospektständer in Stukenbrock-Senne am „Rad-Wanderzentrum“ zwischen Ems-Erlebniswelt und St. Achatius-Kirche. Immer wieder sind sie Zielscheibe blinder Zerstörungswut. Diese hat sich nun auch im Sportpark am Ölbach breit gemacht.