Seit 1988 gibt es den Förderverein NRW-Stiftung. Mehr als 8400 Mitglieder unterstützen die Arbeit der Stiftung – einzeln oder als Familie – und lernen NRW und seine Natur- und Kulturschätze besser kennen. Außerdem gehören viele gemeinnützige Vereine dem Förderverein an und bilden ein Netzwerk für Natur, Heimat und Kultur zwischen Rhein und Weser. Zunehmend größer wird auch die Gruppe der kommunalen Mitglieder. „Wir heißen die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock herzlich willkommen und freuen uns, im Kreis Gütersloh eine weitere Kommune in unseren Förderverein aufnehmen zu können“, sagt Marianne Thomann-Stahl. Als frühere Detmolder Regierungspräsidentin liegt ihr die Region am Herzen. Und Bürgermeister Erichlandwehr ist es wichtig, bürgerschaftliches Engagement zu stärken. „Daher wollen wir unsere Verbindung mit der NRW-Stiftung, die dieses Kernziel verfolgt, durch die Mitgliedschaft im Förderverein unterstreichen.“

Im Kreis Gütersloh ist die Arbeit der NRW-Stiftung an vielen Stellen sichtbar. Zu den geförderten Projekten mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro gehören die Restaurierung und Einrichtung des Museums Wiedenbrücker Schule in Rheda-Wiedenbrück, der denkmalgerechte Erhalt des Peter-August-Böckstiegel-Hauses in Werther oder die Errichtung des Wassererlebnispfads Dalke im Gütersloher Stadtgebiet. In Schloß Holte-Stukenbrock unterstützte die NRW-Stiftung Dauerausstellungen in der Gedenkstätte Stalag 326 sowie im Heimathaus.

Seit ihrer Gründung 1986 hat die NRW-Stiftung 3400 Natur- und Kulturprojekte mit 288 Millionen Euro gefördert. Das Geld dafür erhält sie vom Land NRW aus Erträgen von Westlotto und aus Mitgliedsbeiträgen ihres Fördervereins und Spenden.