Nichtsdestotrotz soll im Rahmen der Open-Air-Reihe „Glanzlichter“ am Donnerstag, 5. August, mit „Queen Forever“ eine der besten Queen Tribute-Bands von 20 bis 22.30 Uhr im Bürgerpark spielen. Einlass ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Vorband soll den Abend eröffnen.

Die niederländische Formation „Queen Forever“ um Sänger Timothy Drake verblüfft jeden mit ihrer Interpretation der legendären britischen Rockformation. Die Band spielt 100 Prozent live und während ihrer Show alle beliebten Queen-Songs. Titel wie „We will rock you“, „The show must go on“ oder „We are the champions“ werden ebenso wenig fehlen wie die epischen Songs „Innuendo“, „Bohemian Rhapsody“ oder „Barcelona“.

Die Band tourte bereits durch die Niederlande, Spanien, Italien, Großbritannien, Deutschland und Mexiko. Timothy Drake hatte sogar die Ehre, vor der Britischen Botschaft in Kuwait zu singen. Im Jahr 2016 wurde „Queen Forever“ gebeten, die Geschichte und das musikalische leben von Freddie Mercury in der niederländischen Theaterproduktion „I Want To Break Free“ zu porträtieren, die sie erfolgreich für zwei Spielzeiten und 67 Shows in den Niederlanden und Belgien spielten.

Zehntausende haben die Band schon live gehört, stets war das Publikum begeistert. Hier in Auszug der Kommentare: „Phänomenal, noch nie so eine großartige Coverband gesehen, und ich habe viele gesehen“, „Diese Spitzenband ist einfach ein Genuss“, „Freddie war genau wie das Original, ich dachte das ist ein Tape, aber alles ist 100 Prozent live!“