Das betrifft sowohl den Auftritt von „Mariuzz“ (Double von Marius Müller-Westernhagen) am 22. Juli als auch das erst am Montag im WESTFALEN-BLATT angekündigte Konzert der Coverband „Queen Forever“ am 5. August. Beide Veranstaltungen sollten im Bürgerpark stattfinden. „Das ist nicht der Fall. Die Glanzlichter Open-Air werden auch in 2021 nicht stattfinden können“, teilt Anja Martin aus der Stadtverwaltung mit.