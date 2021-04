Gefeiert wird erst 2022

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Dirk Heidemann

Zahlreiche Veranstaltungen, die für 2021 in der Stadt geplant waren, müssen in das Jahr 2022 verlegt werden. Nachdem die Glanzlichter Open-Air bereits abgesagt worden sind, gab Stadtmarketing-Beauftragte Imke Heidotting bekannt, dass der Funny Sunday am 15. Mai 2022 und der Stadtbrunch Mitte Juni 2022 stattfinden sollen.