„Nicht so teuer wie man denkt“

Schloß Holte-Stukenbrock (WB) -

Von Monika Schönfeld

Das Schreckgespenst, das viele sehen, energieeffizient zu bauen sei so teuer, das stimmt so nicht.“ Petra Lummer (55, Gesundheitswissenschaftlerin) und ihr Mann Olaf Wixforth (53, Geologe) sind nach wie vor begeistert von ihrem KfW-40-Haus an der Kattenheide. Ihr Neubau ist mit der „blauen Hausnummer“ und dem ersten Preis für energieeffiziente Gebäude in der Stadt ausgezeichnet worden. Für Altbauten hat den ersten Preis das Bestattungsunternehmerpaar Diana (49) und Dieter Röchter (51) an der Schlossstraße 20 erhalten.