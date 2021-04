Von der Dorf Alm nach Stukenbrock

Jetzt betreibt Niklas Grüneberg dort mit seinem Team ein Corona-Testzentrum – und erweitert sein neues Geschäftsfeld ab dem kommenden Freitag. Denn am 30. April eröffnet der 31-Jährige auch in Stukenbrock ein Corona-Testzentrum. In den ehemaligen Räumlichkeiten von „Lütkepicht Clothing“ an der Hauptstraße 9 bis 11 sind bereits Pfeile, die den Laufweg zeigen, aufgeklebt. Auch einige Stühle sind bereits aufgestellt. „Der Feinschliff kommt noch.