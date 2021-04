In Naturns wird Bürgermeister Dr. Zeno Christanell in der Ratssitzung der Marktgemeinde Naturns am Montag ab 19 Uhr die Urkunde und den Vertrag zur Begründung der Städtepartnerschaft offiziell unterzeichnen. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und Vertreter der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock werden zugeschaltet sein. Einen Tag später ist Bürgermeister Hubert Erichlandwehr während der Ratssitzung am Dienstag, 27. April, ab 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums dran. Dort kann die Unterzeichnung auf der großen Leinwand verfolgt werden. Die Marktgemeinde Naturns in Südtirol (Italien) hat bereits eine Arbeitsgruppe gegründet. Ihr gehören neben dem Bürgermeister der Präsident des Sportvereins SSV Naturns und Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Dietmar Hofer, sowie die Beauftragte für die Städtepartnerschaft, Astrid Pichler, an.