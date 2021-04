Schwerpunkt war das Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrern. Außerdem wurde die Verkehrssicherheit von Fahrrädern und Pedelecs geprüft. Insgesamt wurden 52 Verstöße geahndet.

Davon wurden 27 Verstöße in Schloß Holte-Stukenbrock geahndet. Vor allem fielen Autofahrer auf, die das Stoppzeichen vor einem Radweg nicht achteten. 14 Pkw-Fahrer an der Zahl missachteten dadurch an der Trapphofstraße die Vorfahrt von Radfahrern. Elf Radfahrer wiederum mussten ein Verwarn- oder ein Bußgeld bezahlen. Bei den geahndeten Verstößen handelte es sich um das verbotswidrige Befahren eines Gehweges, Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot, eine mangelnde technische Ausrüstung des Rades oder die verbotswidrige Handynutzung während der Fahrt.

In Verl mussten 23 Radfahrer aufgrund von Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot, mangelnder technischer Einrichtung des Rades oder einer verbotswidrigen Handynutzung ein Verwarn- beziehungsweise Bußgeld bezahlen. Zwei Autofahrer missachteten vor dem Fahrradweg an der Poststraße das Stoppzeichen und dadurch die Vorfahrt von Radfahrern.

Die Kreispolizeibehörde Gütersloh beabsichtigt auch im Jahr 2021 mit der „Aktion Radschlag“ den Zahlen der Verkehrsunfälle mit Radfahrern, die hierdurch zum Teil schwerste Verletzungen erleiden, entgegenzuwirken. Die Zahl der verunglückten Radfahrer im Kreis Gütersloh ist unverändert zu hoch. Der Anteil verunfallter Radfahrer an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2020 lag bei etwa 40 Prozent. Durch die pandemische Ausbreitung im vergangenen Jahr und den damit einhergehenden Einschränkungen bewegten sich merklich weniger Menschen im Straßenverkehr. Hierdurch sank zwar grundsätzlich auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern, es gab im Jahr 2020 aufgrund der Einschränkungen aber auch prozentual weniger Fahrzeugverkehr.