Barbara Gerbig, Leiterin der Geschäftsstelle Schloß Holte, und Kundenberater Nico Paul gratulierten dem glücklichen Gewinner.

Bei der Sparlotterie können jeden Monat bis zu 100.000 Euro gewonnen werden. Ein Los kostet sechs Euro. Davon werden 4,80 Euro gespart. Der restliche Betrag ist der Losbeitrag, von dem wiederum 30 Cent in regionale und gemeinnützige Projekte in Schloß Holte-Stukenbrock fließen. „Die Sparlotterie der Sparkassen macht es somit ganz einfach, an sich und an andere zu denken. Denn jeder Losinhaber spart für sich, unterstützt gleichzeitig die heimische Region und hat dann noch die Chance, viele attraktive Preise zu gewinnen“, sagt Nico Paul.