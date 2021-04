Flaschenpfand hilft Bedürftigen

Elli-Markt in Schloß Holte-Stukenbrock unterstützt mit Spendenbox die Arbeit des Bürgervereins Fortuna

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms) -

Mit dem Pfand für leere Flaschen können Kunden des Elli-Marktes an der Kaunitzer Straße Gutes tun. Statt sich das Geld auszahlen zu lassen, können sie den Pfandbon in die Sammelbox neben den Pfandautomaten stecken. Mit ihrer Spende unterstützen sie die Bürger der Stadt, die Hilfe benötigen. Der Verein Fortuna – Bürger helfen Bürger – leitet die Spenden an Bedürftige weiter.