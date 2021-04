Vergewaltigt und verfolgt

Im Frühjahr 2020 hatte sich die Ehefrau des Angeklagten von ihm getrennt und war mit den gemeinsamen Kindern nach Gütersloh gezogen.

In der Zeit zwischen Frühjahr 2020 und dem 27. September 2020 soll der Angeklagte heimlich eine Spionage-App auf dem Handy seiner getrennt lebenden Ehefrau installiert und ihr so nachspioniert haben.

Vorgeworfen wird ihm, dass er am 16. September 2020 seiner Ehefrau nachgestellt und ihr an der Kasse eines Möbelhauses in Bielefeld das Handy entrissen haben soll, um es auf mögliche neue Bekanntschaften zu kontrollieren. Im weiteren Verlauf soll der Angeklagte seiner Ehefrau auf dem Parkplatz gedroht haben, sie umzubringen.

Mit Hilfe der Handyspionage soll er am 27. September 2020 aus Eifersucht seiner Frau nach Münster gefolgt sein. Dort hat er sie in ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes entdeckt. Mit seinem eigenen Fahrzeug soll er das Fahrzeug der Geschädigten mehrfach – auch noch als die Frau mit ihrem Fahrzeug flüchtete – gerammt haben, wodurch diese auch mit anderen Fahrzeugen kollidiert sein soll. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt mit mehreren Rammstößen habe der Angeklagte die Frau aus ihrem Fahrzeug an den Haaren herausgerissen haben und ihr erneut mit dem Tode gedroht. Diese Polizeimeldung lief sogar über die Nachrichtenagenturen.

Am 28. November 2020 soll sich der Angeklagte mithilfe eines heimlich gefertigten Nachschlüssels Zutritt zur Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau in Gütersloh verschafft haben, obwohl ihm eine Annäherung aufgrund eines familiengerichtlichen Beschlusses verboten war. In der Wohnung soll der Angeklagte die Frau mehrfach vergewaltigt haben.