Rea Garvey gastiert mit „Yellow Jacket“

„Vor Deiner Tür Open Air“ auf dem Festivalgelände am Mittweg – Konzert mit Alvaro Soler vorverlegt

Schloß Holte-Stukenbrock -

„Vor Deiner Tür Open Air“ hat einen weiteren Superstar für August verpflichtet: Rea Garvey, der irische Gitarrist und Songwriter, bis zur Auflösung 2010 der Frontmann der Band Reamonn wird mit „The Yellow Jacket Summer Sessions“ am Sonntag, 22. August, im Palastzelt auf dem Festivalgelände am Safariland am Mittweg auftreten. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es ab Freitag, 7. Mai, ab 10 Uhr auf www.vdtoa.de/produkte.