Von filigraner Schönheit überflügelt

Die Idee war ihr beim Töpfern in der heimischen Küche gekommen. Sie hatte zunächst das Hörbuch „Der Schwarm“ und dann „Die Tyrannei des Schmetterlings“ gelesen und die Szenen quasi miteinander verwoben. „Dabei hatte ich mir vorgestellt, wie sich unzählige farbenprächtige Schmetterlinge in die Lüfte heben“, erzählt die 51-jährige. Mit Abstandshaltern und Schrauben befestigt kommen die kleinen Kunstwerke jetzt an einem Holzzaun wunderbar zur Geltung.