. Für die Gestaltung der Außenanlagen rund um die Gesamtschule wird allerdings mehr Geld gebraucht als ursprünglich gedacht. Planer Matthias Wolf stellte ausführlich dar, was in den Kosten von 713.000 Euro alles enthalten ist. Es geht nicht nur um den Schulhof, sondern um das komplette Gelände zwischen den Straßen Am Hallenbad, Holter Straße und Bushaltestelle an der Marktkauf-Zufahrt. Einstimmig hat der Familien- und Bildungsausschuss beschlossen, das Geld zur Verfügung zu stellen. „Wenn, dann gleich richtig. Wir wünschen ein vernünftiges Ergebnis“, sagte Klaus Dirks für die CDU. Denise Hachmann-Pfeifer für die Stadtschulpflegschaft wies darauf hin, dass die Kinder lange genug auf einer Baustelle gelebt haben und jetzt ein Stück Normalität verdient hätten.