Fury und Wirtz sind dabei

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms) -

Jetzt geht‘s Knall auf Fall: Die Vibra-Agency gibt zwei weitere Auftritte bekannt, die im August „Vor Deiner Tür Open Air“ im Palastzelt auf dem Festivalgelände am Safariland am Mittweg stattfinden. Es sind „Fury in the Slaughterhouse“ und Daniel Wirtz. „Fury in the Slaughterhouse“ wird am Samstag, 14. August, auftreten, Daniel Wirtz am Mittwoch, 18. August. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.