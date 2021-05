All die Jahre haben ihm viel Erfolg, aber auch manche Sorge und viel Arbeit abverlangt. Bestens umsorgt genießt er mit seiner Ehefrau Marianne seinen Ruhestand. Weitsicht, Disziplin, Fleiß und Empathie zeichnen ihn bis heute aus. „Mir geht es recht gut und im Leben hat es mir an nichts gefehlt“, sagt er im Rückblick. Als eines von fünf Kindern kam er an der Bahnhofstraße zur Welt. Er arbeitete in der Landwirtschaft, bevor er Arbeit als Revisor bei den Kammerich-Werken aufnahm. 1958 heiratete er seine Marianne.