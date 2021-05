Denn hier ist man allem gegenüber aufgeschlossen, nimmt sich viel Zeit für die Beratung und legt extrem viel Wert auf Ästhetik sowie Nachhaltigkeit. Und galten Tattoo-Studios früher als dunkel suspekt und anrüchig, so ist das Open Mind offen, hell, freundlich, gemütlich und versprüht Wohnzimmeratmosphäre. Neben Inhaber Sascha greifen hier auch Marc, Bob, Lina, Alex und Dark zur Tätowiernadel. „Jeder hat seinen Schwerpunkt, seine Stilrichtung. Die Diversität ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen“, sagt Sascha Krist: „Wenn mir ein Tätowierer sagt, er kann alle Motive auf hohem Niveau stechen, dann zweifel ich daran.“ So individuell wie der Mensch, so individuell seien auch die Tattoo-Wünsche, die geäußert werden. Als Sascha Krist im September 2013 sein Studio in Schloß Holte-Stukenbrock eröffnet hat, war er Einzelkämpfer und musste Kunden noch abweisen.