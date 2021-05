Sein plötzlicher Tod kam für alle überraschend. Sein Wirken zu würdigen ist schwierig – weil man einem Priester, der 44 Jahre segensreich wirkte, nur schwer gerecht werden kann. Heinrich Huckschlag wurde am 3. April 1901 in Menden geboren, 1943 kam er nach Stukenbrock. In der St. Johannes-Gemeinde wurde er aufgrund seiner großen Beliebtheit, die er als Vikar erworben hatte, am 1. Juli 1950 Pfarrer. Am 3. April 1971 konnte er inmitten seiner Pfarrkinder seinen 70. Geburtstag feiern.