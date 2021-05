Ein Dorf in ständiger Existenzangst

Die 20-minütige Dokumentation ist am Mittwochabend in einer Zoom-Konferenz präsentiert worden. Ab Christi Himmelfahrt kann er auf der Homepage des Verein „Unser Dorf Stukenbrock-Senne“ online gesehen, aber nicht heruntergeladen werden. Da viele alte Fotos gezeigt werden, will der Verein vermeiden, dass die Bilder in falsche Hände geraten, sagt der Vorsitzende des Dorfvereins, Hermann-Josef Brummelte.