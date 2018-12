Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Diese und weitere höchst amüsante, teils absurde Begebenheiten erlebten jetzt mehr als 80 Besucher des Literarischen Adventskalenders in der Buchhandlung am Kirchplatz mit.

Buchhändlerin Susanne Lechtermann hat sich in der Veranstaltungsreihe bereits einen Ruf erworben mit satirischen, teils schwarzhumorigen Weihnachtsgeschichten. Am Donnerstagabend las sie aus dem Buch »Blut ist dicker als Glühwein – Schon wieder Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft« von Dietmar Bittrich.

Von Rakfisk bis zu Jitter Bells

Da geht es unter anderem um eine unerwartet große Gästeschar in einem schwedischen Ferienhaus und um ein gemeinsam bestücktes Julbuffet, auf dem sich neben einem monströsen Weihnachtsschinken, eingelegten Heringen, Kartoffelsalat, Kartoffel-Sardellengratin, Schokopudding, Schweinesülze und etlichen anderen skandinavischen Genüssen eben jener Rakfisk befindet. Das ist fermentierter Dorsch und somit eine übelst riechende Angelegenheit, der sich die Weihnachtsrunde in der Hütte durch Ausquartierung des Fisches entledigt. Einem Bären gefällt das, er putzt alles weg. Merkwürdig nur, dass ein paar Tage später in einem nahen Unterholz ein Tier verendet gefunden wird…

Bei Glühwein und Teepunsch und den von Lechtermann-Mitarbeiterin Susanne Abels selbstgebackenen Zimtschnecken genossen die Zuhörer die weihnachtliche Satire. Denn Susanne Lechtermann ist der Meinung: »Weihnachten darf man nicht so ernst nehmen.« Und damit stimmt sie nicht nur mit ihrer Zuhörerschar, sondern auch mit der Hauptfigur ihrer zweiten Geschichte überein: »Die Weihnachtstherapeutin« erzählt von ihrer Klientel.

Von einer besessenen Weihnachtsbäckerin etwa, die einfach die Schürze nicht ablegen kann, und von Jitter Bells, einem Mann, der seit frühester Kindheit unter einem Christbaumkugel-Trauma litt und sich als Hüter aller Christbaumkugeln verstand – inklusive Absperrband um den Tannenbaum und Schaumstoffmatten drunter. Doch Heilung ist möglich, Jitter zerdeppert nun absichtlich das Spiegelglaszeug und macht »aus jedem Fest eine Art Polterabend«. Und die Moral von der Geschicht: »Macht euch nichts draus, wenn Weihnachten noch schiefer geht als geplant.«