Und nachdem die Organisatoren vor einigen Jahren sogar mit der Schnee-Kanone nachgeholfen haben, wurde der Traum vom weißen Sternchenmarkt nun wahr. Mit großen Regenschirmen, verschneiten Kapuzen und warmen Handschuhen standen die Gäste vor der Bühne an der Alten Dorfschule, als der gemütliche Markt eröffnet wurde. Einige der jüngeren Besucher sind sogar mit dem Schlitten angereist, um der feierlichen Eröffnung zu lauschen. »Eine Schneeflocke ist alleine gar nicht so wertvoll. Nur zusammen machen die Flocken eine so schöne Schneedecke möglich. Das ist ein bisschen wie bei unserem Sternchenmarkt«, sagte Bürgermeister Klaus Besser.

Vereine und Ehrenamtliche arbeiten für einen guten Zweck

Denn ohne die vielen Vereine und Ehrenamtlichen wäre der Sternchenmarkt kaum denkbar. So sorgte zunächst der Posaunenchor gemeinsam mit den Jungbläsern für weihnachtliche Stimmung – schließlich stimmten sie passenderweise das Lied »Schneeflöckchen Weißröckchen« an. Auch die Musiker-Gruppe »DieDa« sang traditionelle und moderne Lieder, bevor dann das lang herbeigesehnte Nikolausgericht auf die Bühne trat.

Denn auch in diesem Jahr war es lange ein Geheimnis, wer auf der Brockhagener Anklagebank saß. Nun traf es Reinhard Wortmann. Sein Vergehen: die Verschwendung von Alkohol. So habe er bei einer Geburtstagsfeier versäumt, den Schnaps abzulehnen und ihn daraufhin in der Tischpflanze entsorgt. Und das ließ ihm das Nikolausgericht rund um Otto Wortmann nicht so einfach durchgehen. Verurteilt wurde er deshalb dazu, der geschädigten Familie eine neue Pflanze zu schenken – eine Strafe, die Reinhard Wortmann gerne annahm, bevor sich die vielen Gäste an den Ständen umschauten.

Dort gab es neben selbstgebastelten Dekorationen auch Kleidung, Grußkarten, warme Wollsocken und sogar selbstgemachte Teddy-Bären zu entdecken. Und wie es in Brockhagen üblich ist, stand auch hier die Gemeinschaft im Vordergrund – schließlich gehen die Einnahmen an gemeinnützige Projekte.