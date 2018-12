Verl/Steinhagen (WB). Gleich zwei Tankstellen sind am Sonntagabend im Kreis Gütersloh überfallen worden. Gegen 22.20 Uhr schlug ein Täter in Verl zu, bereits um kurz nach 22 Uhr überfielen zwei Räuber eine Tankstelle in Steinhagen. Angesichts der Uhrzeit und der unterschiedlichen Täterbeschreibungen ist nicht von einem Zusammenhang der beiden Taten auszugehen.

An der Gütersloher Straße betrat ein Mann am späten Abend den Verkaufsraum, bedrohte den allein anwesenden Angestellten mit einer Pistole und forderte Geldes. Anschließend flüchtete er mit der Tageseinnahme zu Fuß in Richtung Leinenweg. Der 28-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Der maskierte Täter war Brillenträger, etwa 165 Meter groß und schlank. Das Alter wird auf 28 bis 30 Jahre geschätzt. Der Mann trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke mit Kapuze. Auffallend an der Jacke ist, dass sie im Nacken-/Schulterbereich und an den Ellenbogen hellbraun/beige abgesetzt ist. Der Täter führte einen Jutebeutel mit sich, in dem er das erbeutete Geld transportierte. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Ein Täter trägt auffällige Maske

An der Brockhagener Straße in Steinhagen bedrohten zwei Täter die allein anwesende Angestellte mit einer Pistole. Nachdem sie das Geld in einen blauen Rucksack gesteckt hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Heideweg. Die 18-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Ein Täter war auffallend groß, mindestens 1,90 Meter . Er war dunkel gekleidet, wobei er unter der dunklen Jacke ein weißes Kapuzenshirt trug. Der andere Täter war deutlich kleiner, so um die 1, 65 Meter. Er trug eine schwarze Hose und eine blaue Jacke. Am linken Ärmel befand sich ein weißes Abzeichen. Auffallend waren orangefarbene Handschuhe.

Beide Täter waren maskiert. Einer trug eine Sturmhaube, der zweite vermutlich eine Art Karnevals-Gorilla-Maske, wobei die Zähne außen aufgemalt waren. Es liegen Hinweise vor, wonach die Täter nach der Tat mit einem Auto geflüchtet sind. Auch in Steinhagen war die Fahndung bislang erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0 entgegen.