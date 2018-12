Steinhagen-Brockhagen (WB). Die Avia-Tankstelle an der Brockhagener Straße wurde am späten Sonntagabend Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht nach den Tätern und nach Zeugen.

Nach Polizeiangaben betraten zwei Männer zwischen 22.01 und 22.04 Uhr den Verkaufsraum und bedrohten die allein anwesende Angestellte mit einer Pistole. Sie forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem die Täter das Geld in einen blauen Rucksack gesteckt hatten, flüchteten sie. Sofort eingeleitete kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass die noch unbekannten Täter mit einem Auto flüchteten. Laut Polizei steht lediglich fest, dass es sich um einen Pkw handelt. Farbe und Typ sind unklar. Auch die Fluchtrichtung kann nicht angegeben werden. Die 18-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Einer trug eine Sturmhaube, der zweite vermutlich eine Karnevals-Gorilla-Maske

Einer der beiden Männer soll auffallend groß sein, mindestens 1,90 Meter. Er war dunkel gekleidet und trug unter der dunklen Jacke ein weißes Kapuzenshirt. Der andere Täter soll der Beschreibung nach deutlich kleiner sein, etwa 1,65 Meter groß. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose und eine blaue Jacke. Am linken Ärmel befand sich ein weißes Abzeichen. Auffallend waren orangefarbene Handschuhe.

Beide Täter waren maskiert: Einer trug eine Sturmhaube, der zweite vermutlich eine Art Karnevals-Gorilla-Maske, wobei die Zähne außen aufgemalt waren.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder hat sonst entsprechende Beobachtungen gemacht? Zum derzeitigen Stand der Ermittlung geht die Polizei davon aus, dass keine Zusammenhänge zwischen den Raubüberfällen in Steinhagen und Verl bestehen. In Verl wurde gegen 22.20 Uhr am selben Sonntagabend eine Tankstelle an der Gütersloher Straße überfallen; hier floh der maskierte Täter (Brillenträger) zu Fuß.

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/8 69-0 entgegen.