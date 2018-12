Von Sara Mattana

Rudelsingen auf der Eisbahn in Steinhagen Fotostrecke

Foto: Sara Mattana

In der Adventszeit ertappt sich wohl auch der größte Gesangsmuffel dabei, ein Weihnachtslied mit zu trällern. So wie jetzt beim ausverkauften Rudelsingen auf der Eisbahn am Hotel-Restaurant »Graf Bernhard 1344«.

" „In der Menge fällt es nicht auf, wenn nicht jeder Ton getroffen wird.“ Moderator David Rauterberg "

»Der erste Song begeistert die Leute immer am meisten. Und in der Menge fällt es dann auch nicht auf, wenn nicht jeder Ton getroffen wird«, berichtete David Rauterberg, der die Veranstaltung auf dem Eis moderierte, von seinen Erfahrungen der vergangenen Veranstaltungen. So liefen hinter ihm zahlreiche Liedtexte über die Leinwand, die die 400 Besucher ohne großes Zögern anstimmten – auch wenn das erste Stück so rein gar nichts mit Weihnachten zu tun hatte.

»Hey tonight« der legendären Rockband Creedence Clearwater Revival (CCR) hallte zu Beginn des Abends über das Eis und sorgte dafür, dass die Besucher gleich mitwippten. »Man merkt hier sofort, dass die Leute Lust darauf haben. Rudelsingen und Eisbahn passen einfach gut zusammen«, freute sich David Rauterberg, der mit Pianist Matthias Schneider sonst in großen Stadthallen in ganz Deutschland auftritt.

Oft schon seit Monaten im Terminkalender eingetragen

Auch für die beiden Musiker ist es deshalb jedes Jahr wieder ein ganz besonderer Abend, wenn sie von hunderten Steinhagenern in dem eisigen Zelt empfangen werden. Und viele Besucher haben sich das Rudelsingen schon Monate zuvor in den Kalender eingetragen: »Wir waren letztes Jahr schon hier, und die Stimmung ist einfach toll. Auch eine schöne Gelegenheit, sich auf Weihnachten einzustimmen«, schwärmte Rabea Meerkötter, die mit ihren Freundinnen Yvonne Mörke und Simone Putz gekommen war, um nach Herzenslust alte Lieblingslieder, aktuelle Hits und traditionelle Weihnachtslieder mitzusingen.

Von Steppenwolf über Ed Sheeran bis ABBA

Denn vor allem diese Mischung ist es, die das Rudelsingen so erfolgreich macht. Sowohl »Born to be wild« von Steppenwolf als auch »Perfect« von Ed Sheeran wurden am Abend des dritten Advent angestimmt. Und feierten die Gäste im einen Moment noch ausgelassen zu ABBAs »Dancing Queen«, machte sich kurze Zeit später weihnachtliche Besinnlichkeit bei »I’m dreaming of a white Christmas« oder »Stille Nacht« breit.