Steinhagen-Amshausen (WB/vh). Literweise Lachtränen fließen, wenn der Literarische Adventskalender Station beim Heimatverein Amshausen macht. Die gelungene Mischung aus Humorvollem und auch Nachdenklichem haben am vergangenen Montagabend etwa 70 Besucher in der Begegnungsstätte Alte Feuerwehr Amshausen genossen.

Linda Finke und Hans-Joachim Weber vom Heimatverein Amshausen sowie Pfarrerin Kirsten Schumann haben weihnachtliche Geschichten mitgebracht, die es in sich haben.

Den Alltag überspitzt dargestellt

Was erst einmal kräftig das Zwerchfell erschüttert, dürfte beim weiteren Zuhören vielen aus dem vorweihnachtlichen Alltag zumindest ansatzweise bekannt vorkommen. Etwa das »Wettrüsten« an Weihnachtsschmuck und Konsumartikeln, wie es in der NDR-Reihe über den fiktiven Ort Stenkelfeld beschrieben wird, gelesen von Hans-Joachim Weber: Da werden drei Elektrokerzen einer Anwohnerin zum Auslöser für Neid unter Nachbarn. Das zunehmend völlige Ausufern der Beleuchtung bringt am Ende das Kohlekraftwerk zur Explosion.

Und als Kirsten Schumann aus Mark Spörrles »Der Baum ist schief« von eskalierenden Plätzchenback-Wettbewerben und misslungenen Flötenkonzerten liest, muss sie vor Lachen immer wieder selbst zum Taschentuch greifen. Gut, dass Horst Eilers in den Pausen für Auflockerung sorgt und das gemeinsame Singen begleitet.