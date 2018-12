Steinhagen (WB/anb). Der abgelehnte Asylbewerber, der, wie mehrfach berichtet, in Steinhagen unter anderem Rathausmitarbeiter angegriffen hat , soll so schnell wie möglich in seine Heimat gebracht werden. Das ist in einer Gesprächsrunde mit Vertretern der Bezirksregierung und der Polizei sowie der Gemeinde Steinhagen am Dienstag betont worden.

»Ziel ist es, den 2014 ins Bundesgebiet eingereisten 26-jährigen Straftäter in sein Heimatland abzuschieben«, heißt es gestern in einer Stellungnahme des Kreises Gütersloh. Die Beschaffung der Passersatzpapiere stehe dabei im Mittelpunkt. Aber: »So lange das Herkunftsland nicht zweifelsfrei geklärt ist, ist dies nicht möglich«, so der Kreis.

Ausreisepflichtige Mehrfachstraftäter mit Aggressionspotenzial im Blickfeld

Es wurden weitere Ansatzpunkte, die Herkunft zu klären und bestehende Sicherheitsrisiken zu verringern, besprochen und entsprechende Schritte vereinbart. In der Stellungnahme wird zudem betont: »Ausreisepflichtige Mehrfachstraftäter, die durch ein hohes Aggressionspotenzial aufgefallen sind, stehen behördenübergreifend im Blickfeld.« Ein ständiger Austausch solle gewährleisten, in solchen Fällen bestehende Ausreisepflichten allen gerade bei Identitätstäuschungen bestehenden Widrigkeiten zum Trotz möglichst schnell durchzusetzen.

Bürgermeister Klaus Besser ist bei dem Gespräch nicht selbst dabei gewesen: »Aber ich habe die Rückmeldung erhalten, dass die Behörden, insbesondere die Ausländerbehörde, bemüht sind, die Ausreisepflicht durchzusetzen.« Gemeinde und Politik seien sensibilisiert, falls der Westafrikaner wieder in Erscheinung trete.

Mehrere Möglichkeiten, die Identität festzustellen

Wie kann man seine Identität feststellen? Klaus Besser nannte Beispiele: Die Sprache auswerten, andere Asylbewerber befragen, Handydaten auswerten. Dafür braucht es einen richterlichen Beschluss. Indes: »Die Priorität ändert sich durch zunehmende Auffälligkeit und Straffälligkeit. Bei Intensivstraftätern gelten andere Maßstäbe«, so Besser.

Gemeinde will keine weiteren abgelehnten Asylbewerber aufnehmen

Derweil hat es die Gemeinde gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg abgelehnt, weitere abgelehnte Asylbewerber aufzunehmen – 47 leben derzeit schon in der Gemeinde. Rechtlich sei das zwar im Streitfall nicht durchzusetzen, so Besser: »Aber es ist eine Form des zivilen Ungehorsams. Es sei nicht hinnehmbar, weiter abgelehnte Asylbewerber zugewiesen zu bekommen, wenn man so belastet wie Steinhagen sei. Besser sieht das Land NRW in der Pflicht: Der Kabinettsbeschluss des Landes, die Kommunen zu entlasten, sei vom 24. April – aber nichts sei passiert.