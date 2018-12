Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Ein Generationenwechsel, wie Hegeringleiter Frank Meise betont. Der 51-Jährige übernimmt das pädagogische Projekt von Dr. Eckhard Wübben (76), der ihn noch eine Weile begleiten wird. 15- bis 20-mal pro Jahr rollt die Waldschule in Kindergärten, Schulen und Altenheimen der Umgebung an. So wird der heimische Wald den Jüngsten nahegebracht, und auch Senioren freuen sich, einer Eule in die Augen zu schauen.

Sammlung ist inzwischen auf 45 Tierpräparate gewachsen

Seit etwa 20 Jahren gibt es die mobile Waldschule, angefangen mit Präparaten der Kreisjägerschaft. Der verstorbene Rolf Balls-Thies sowie Paul Meise (87) etablierten die Einrichtung. Eckhard Wübben hat sie 2008 beerbt. Im Laufe der Zeit baute der Hegering seine eigene Sammlung auf, die inzwischen mit 45 Tierpräparaten so groß ist, dass sie in keinen Kofferraum mehr passt, sondern neuerdings in einem Container untergebracht ist.

Waschbär als Eindringling

Durch Präparate von befreundeten Jägern ist die Waldschule um viele Tierarten wie Greifvogel, Eulen, den Marder sowie jüngst Waldohreule und Waldkauz bereichert worden. Auch der Waschbär macht Schule, ein Eindringling, der sich hierzulande längst seinen Lebensraum erobert hat. Auch darüber ist mit den Kindern zu sprechen.

Was interessiert die Kinder denn, wenn die Waldschule zu Besuch ist? »Vor allem der Gepard. Meist wollen die Kinder wissen, ob er 80 oder 90 km/h schnell ist. Und danach kommt das Erdmännchen«, sagt Eckhard Wübben. Wenn das geklärt ist, dann lassen sich die Kinder auch auf Fuchs und Reh ein und lernen etwa, dass das Reh nicht der junge Hirsch ist – Aufklärungsbedarf ist da.

Das Bild des Jägers in der Öffentlichkeit verbessern

Für Frank Meise ist die Waldschule eine Möglichkeit, »das Bild des Jägers in der Öffentlichkeit zu verbessern. Wir sind nicht die Bösen, die Tiere töten. Wir kümmern uns ebenso um die Kitzrettung und die Schaffung von Lebensräumen«, betont er den Aspekt der Hege. Wer die mobile Waldschule buchen will, sollte sich mit Frank Meise unter 01 60/8 41 39 89 in Verbindung setzen.