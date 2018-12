Wie bewerten sie das zurückliegende Jahr? War es ein gutes für die Gemeinde?

Klaus Besser: Es war ein spannendes Jahr der Einweihungen und Jubiläen. Angefangen bei der Eröffnung der Residenz am Bürgerpark und der A33, der Mensa in Amshausen und der Gemeindebibliothek. Wir haben 450 Jahre Kirchengemeinde Brockhagen gefeiert, 50 Jahre Cronsbachstadion, 25 Jahre Jugendfeuerwehr, Historisches Museum und 25 Jahre Kita Regenbogen und Kapernaum...

Apropos A33...

Besser: Das war das einschneidendste Erlebnis. Der Bau beschäftigt mich mein ganzes Leben. Jetzt hat das Schicksal es gewollt, dass ich die Öffnung als Bürgermeister erlebe und bis ans Ende meiner Tage mit der A33 leben muss. Ich habe lange überlegt, ob ich hingehe, und mich dann dafür entschieden, um auf die Belastungen für Steinhagen hinzuweisen.

Die negativen Auswirkungen beschäftigen die Gemeinde schon jetzt – Stichwort: Lärm.

Besser: Es war allen klar, dass man die Autobahn hören wird – aber nicht so laut. Es ist auch eine besondere Belastung im Bereich des Zubringers. Und viele haben auch eine größere Entlastung der B68 erwartet.

Was waren sonst die Ereignisse und Entscheidungen des Jahres?

Besser: Der Baubeginn des Gesundheitszentrums zum Beispiel. Er wird das Bild des Marktplatzes für die nächsten 50 bis 100 Jahre verändern. Auch der Beginn der Baumaßnahmen in Amshausen, wo eine historische Baulücke zwischen Büker-Siedlung und Gemeindehaus geschlossen wird. Wir haben auch in diesem Jahr weitere Wohn- und Gewerbeflächen in Steinhagen festgelegt.

Reicht das? Wohnraum fehlt schließlich auch in Steinhagen.

Besser: Das Wohngebiet Amshausen-Nord bringt noch einmal eine ganze Menge. Ebenso die Flächen an der Riegestraße in Brockhagen. Perspektivisch wird man sich entscheiden müssen, ob man westlich des Hilterweges Richtung Patthorst geht oder Richtung Osten. Dort sind die Flächen leichter zu erschließen, und es ist mit Kitas, Schulen und Sportstätten schon Infrastruktur vorhanden. Zudem gibt es dort kein Wasserschutzgebiet und keinen Wald.

Stichwort: Struktur. Die Wirtschaft floriert, wie man an den Gewerbesteuereinnahmen sieht...

Besser: 2018 ist ein Rekordjahr. Mit 25 Millionen Euro Gewerbesteuern hatten wir das bisher höchste Ergebnis. Wir haben mit 8000 so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie noch nie. Und die Betriebe expandieren. Wir ermöglichen den Firmen die Erweiterung, zum Beispiel der Hörmann Antriebstechnik oder der WLS Spedition in Brockhagen sowie Plasmatreat in Obersteinhagen. Auch ohne Bebauungsplan.

Doch neue Flächen fehlen, und der Regionalplan lässt noch Jahre auf sich warten. Das Gebiet Detert hat 2018 die Machbarkeitsstudie hinter sich gebracht.

Besser: Die Gemeinde hat sich zwei Flächen bereits gesichert, selbst wenn das jetzt Geld bindet: Detert und die früheren Flächen von Jückemöller in Amshausen. Wir gehen davon aus, dass eine der beiden Flächen erschlossen werden kann. Es hapert derzeit nur am Regionalplan.

Was ist noch nötig für die Wirtschaft am Ort?

Besser: Weiterhin gute Rahmenbedingungen. Die gute Anbindung ist durch die Autobahn gegeben, insbesondere für Interstil, Schaeff­ler und auch die Firma Kaiser, die sich zudem Flächen gesichert hat. Auf Dauer braucht man natürlich verfügbare Gewerbegrundstücke.

Ortswechsel: Auch im Ortskern geht es weiter mit der Neugestaltung der Brinkstraße und des südlichen Kirchrings. Was muss noch passieren, damit das Leben im Zentrum wieder floriert?

Besser: Nach den Maßnahmen 2019 an der Brinkstraße und am Kirchplatz wird es auch 2020 weitergehen mit dem Fivizzanoplatz und der Alten Kirchstraße, und danach muss man sich städtebaulich auch den Bereich zwischen Schlichte-Carree und Fivizzanoplatz ansehen. Das wird ein längerer Prozess. Soll dort ein Hotel hin? Dienstleister gehen immer. Kultur und Weiterbildung könnten mit dem VHS-Forum, das derzeit in einem normalen Geschäftslokal untergebracht ist, auch dort etabliert werden. Denkbar sind auch Ateliers, ein Kirchcafé, Räume für Orchester. All das bringt Bewegung.

Nur vom klassischen Einzelhandel muss man sich verabschieden?

Besser: Wenn man einen Betreiber findet, sicherlich nicht. Aber der Trend geht ja in Richtung Ketten und großflächiger Einzelhandel. Auch Discounter bieten immer mehr Gemischtsortimente. Bis hin zu Autozubehör.

Wie spielt das Gesundheitszentrum mit hinein?

Besser: Auch das sorgt für Kundenfrequenz, wenn Patienten und Angehörige Ärzte, Physiotherapeuten und das Sanitätshaus aufsuchen.

Apropos Ärzte. Das MVZ verabschiedet sich von einer Hausärztin, weil es wieder genug Hausärzte in Steinhagen gibt. Ist das Problem, das vor einiger Zeit bestand, jetzt gelöst?

Besser: Hausärzte haben wir genug. Gelöst werden muss aber auf Dauer die Nachfolge von Elwitz in Amshausen und Klessing in Brockhagen. Fachärzte haben wir ohnehin ausreichend. Insofern ist das Thema Ärzte keine akute Baustelle mehr. Allgemein wird bedauert, dass es oberhalb der Bahnlinie nur noch die Praxis Elwitz gibt. Aber das kann man nicht ändern.

Zum Haushalt 2019: Investitionen auf hohem Niveau von bis zu 14 Millionen Euro, zehn neue Stellen. Und selbst die CDU bewertet das als nachhaltig und zukunftsweisend. Die FDP beispielsweise mahnt dagegen Kostenkontrolle an und die externe Vergabe von Aufgaben. Was sagen Sie Kritikern?

Besser: Es ist eine Grundsatzdiskussion mit der FDP, Aufgaben extern zu vergeben. Ich bin aber ein Freund der Reinigung öffentlicher Gebäude mit eigenem Personal, weil die Verantwortung für die kommunalen Gebäude größer und die Bezahlung besser ist. Das gilt auch für den Bauhof: Wir brauchen eigene Straßenwärter und Gärtner. In Brockhagen hat es viel Kritik gegeben, als dort drei Jahre lang mit externen Kräften gearbeitet worden ist.

Und das Thema OGS in AWO-Trägerschaft, ebenfalls Streitpunkt der Haushaltsberatungen?

Besser: Diese Diskussion halte ich für überflüssig, weil die AWO ganz hervorragende Arbeit macht. Ein Großteil der Kosten sind Personalkosten. Will man es günstiger, muss man etwa den Personalschlüssel senken. Will man aber das Niveau mit qualifiziertem Personal, einem guten Betreuungsschlüssel und ganzjährigen Öffnungszeiten gewährleisten, kostet das Geld. Der Vorteil der AWO ist zudem, dass sie eine Fachberatung hat, die die Mitarbeiter schult und betreut.

Steinhagen 2019: Was steht an?

Besser: Viel Arbeit, hoffentlich viele freudige Momente, das 25. Heidefest, der Beginn des Baus des Spvg.-Sportzentrums, der Bau der Mensa in Brockhagen, die weitere Erschließung der Amshausener Neubaugebiete.

Und 2020? Dann sind die nächsten Kommunalwahlen. Werden Sie wieder antreten?

Besser: Die Frage beantworte ich noch nicht. Ostersonntag 2020 werde ich 60. Danach werde ich mich entscheiden.

Steinhagen in zehn Jahren: Wo sehen Sie die Gemeinde?

Besser: Ich glaube, dass wir uns weiterentwickeln, noch mehr Einwohner haben werden, noch mehr eine Stadt werden.