Von Volker Hagemann

Steinhagen (WB). »Alles voll!«, melden »Die guten Wirte von Bethlehem« am Mittwochabend im gleichnamigen Musical. Und damit meinen die jungen Nachwuchs-Schauspieler nicht die voll besetzte Aula der Grundschule Steinhagen, sondern die Betten in ihrer Stadt. Am Ende bekommen Maria und Josef aber doch noch Platz...