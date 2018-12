Von Volker Hagemann

Schon in den vergangenen Monaten war die finanzielle Lage des Steinhagener Groß- und Spezialbehälter-Herstellers angespannt. So sehr, dass Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ernst Friedrich Banck Ende Oktober ein Eigenverwaltungsverfahren beantragt hatte – mit dem Ziel, das Unternehmen zu sanieren und langfristig wieder eine wirtschaftlich stabile Basis zu schaffen. Beim Eigenverwaltungsverfahren konnte Banck selbst das Unternehmen weiterführen, ohne Insolvenzverwalter. Löhne und Gehälter waren über das Insolvenzgeld gesichert.

" „So etwas ist für mich alles andere als einfach, und dann auch noch kurz vor Weihnachten.“ Geschäftsführer Ernst Friedrich Banck "

Doch offenbar misslang dieses Vorhaben; »man findet momentan auch keinen Investor«, sagte am Freitag Ernst Friedrich Banck im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Daher sei nun Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Hans-Peter Burghardt aus Herford zum Insolvenzverwalter bestellt worden. »Und Herr Burghardt hat sich nun dazu entschieden, aus dem Eigenverwaltungsverfahren ein Regel-Insolvenzverfahren zu machen«, so Banck. »Am vergangenen Montag haben wir die Situation unseren 104 Mitarbeitern in einer Betriebsversammlung dargelegt. So etwas ist für mich alles andere als einfach, und dann auch noch kurz vor Weihnachten«, sagt der Geschäftsführer.

Keine auskömmlichen Preise mehr zu erzielen

Einige letzte Aufträge befänden sich in der End- und Schlussverwaltung, so Ernst Friedrich Banck. Das berichtet auch Hans-Peter Burghardt auf WB-Nachfrage. »Letztlich ermöglicht die aktuelle Wettbewerbssituation Gronemeyer & Banck keine auskömmlichen Preise mehr für ihre Erzeugnisse. Obwohl es in Deutschland nur sechs oder sieben vergleichbare Hersteller von Groß- und Spezialbehältern gibt, gibt es ein Überangebot und derzeit zu wenig Nachfrage«, sagt Hans-Peter Burghardt.

»Je nachdem, wie der Amtsrichter entscheidet, wird voraussichtlich zum 1. Januar 2019 das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin folgt die Freistellung der Mitarbeiter durch den Insolvenzverwalter. Etwa 15 Mitarbeiter verbleiben zunächst noch im Betrieb, um die verbliebenen Aufträge abzuwickeln.« Als weiterer Schritt stehe dann der Interessenausgleich und ein Sozialplan für die Mitarbeiter an. »Erst wenn der Betriebsrat das unterschrieben hat, darf den Mitarbeitern gekündigt werden«, so Burghardt.

Unternehmen wurde schon 1881 gegründet

Gronemeyer & Bancks Firmentradition reicht bis 1881 zurück. In den 1970er Jahren zog man von Brackwede nach Steinhagen. Zumindest das Grundstück dürfte sich gut vermarkten lassen: »Die Autobahnauffahrt liegt um die Ecke, und es gibt einen alten Gleisanschluss«, sagt Ernst Friedrich Banck. Der Bodenrichtwert in dieser Lage liegt bei 55 Euro pro Quadratmeter. »Und ein solches Grundstück ist sicher für Firmen aus ganz OWL attraktiv«, schätzt Bürgermeister Klaus Besser.