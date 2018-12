50 Jahre lang haben sie den Silberfuchs geführt: Ursel und Wilhelm Menke. Mit 75 Jahren gehen die beiden nun in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es nicht, die Söhne haben andere Berufe. So endet die Ära am Voßhof. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Von Annemarie Bluhm-Weinhold

An diesem Samstagabend, wenn die letzten Gäste gegangen sind, drehen Ursel und Wilhelm Menke den Schlüssel der Traditionsgaststätte endgültig um. Das Ehepaar setzt sich zur Ruhe. Nur die Vermietung der Appartements und möblierten Zimmer, in denen früher zumeist Monteure und Außendienstler wohnten, heute internationale Leiharbeiter untergebracht sind, bleibt bestehen. Mit 75 soll nun Schluss sein – nach 50 Jahren.

Schon 1958 wurde die Gaststätte gegründet

Seit 60 Jahren gibt es den Silberfuchs, 1958 gegründet von Alma und Wilhelm Menke und benannt nach einer Pelzzucht in Siedinghausen auf dem elterlichen Hof von Alma Menke. Zunächst ein Café, kurze Zeit später kam die Gaststätte hinzu. »Alle Betriebe hier oben an der Waldbadstraße haben 1958 angefangen. Lüking ebenso wie Haskenhoff«, sagt Ursel Menke. Das Wohngebiet wuchs, die Gäste kamen zum Fernsehen und zum Karneval feiern. Und mancher hatte auch schon morgens Zeit für ein Glas an der Theke – so war das damals in einer Kneipe.

Die große Zeit des Kegelsports

1968 stiegen Sohn Wilhelm und seine gerade frisch angetraute Ehefrau Ursel ein. Die Kegelbahn wurde angebaut. »Es war damals die große Zeit des Kegelsports«, sagt Ursel Menke. Die Gäste kamen aus einem großen Umkreis von Osnabrück bis Bielefeld und Gütersloh – und natürlich aus Steinhagen. »Die alten Steinhagener« nennt Ursel Menke die Runde mit dem früheren Bürgermeister Rudi Wolf und den Herren Leopoldseder, Schomeier, Latsch und Tödtmann, die jeden zweiten Donnerstag eine der beiden Bahnen belegte. Beim Kegeln wurde Politik gemacht: »Die Männer haben hier einiges verhackstückt«, weiß Ursel Menke. Aber kein Wort hat die Kegelbahn je verlassen.

Die Woche drauf mittwochs waren dann die dazugehörigen Damen am Zuge. Auch die »Amshausener Frauen«, wie Ursel Menke sagt, um Ursula Nierhoff sowie die Isselhorster Geschäftsfrauen haben im Silberfuchs gekegelt. Zwei, drei Clubs waren 45 Jahre dort aktiv.

Gäste sorgten für große Party zur Silberhochzeit der Wirte

Der enge Kontakt zu ihren Gästen hat den Wirtsleuten eine unvergessliche, riesengroße Party zur Silberhochzeit beschert. Denn alle waren eingeladen. Der ganze Hof war ein Zelt, ein Double der Wildecker Herzbuben sang. Und die Nachbarn hatten schon ein Jahr vorher angefangen zu kränzen. Sogar Freundschaften haben sich im Laufe der Jahre entwickelt. Diese Runde startet Jahr für Jahr zu Wilhelm Menkes Geburtstag zu einem gemeinsamen Ausflug.

" „Endlich können wir nun mal wie andere Leute auch abends ausgehen.“ Ursel und Wilhelm Menke "

»Ruckzuck sind 50 Jahre vorbeigeflogen«, sagt der Wirt jetzt. Ganz allein haben die Menkes ihre Gaststätte gemanagt – Ursel Menke, Ländliche Hauswirtschaftsmeisterin, mit goldenem Meisterbrief seit 2017, in der Küche, ihr Mann hinter der Theke. »Alles bis zu 50 Personen haben wir selbst geschaukelt«, so der Wirt, der auch handwerklich so begabt ist, dass er Reparaturen und Umbauten selbst erledigen konnte. Und kommt nun die große Leere? »Bestimmt nicht«, sagt das Ehepaar und freut sich darauf, »nun endlich mal wie andere Leute auch abends ausgehen zu können«.