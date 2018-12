Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). Weihnachten, die Tage aller Tage in einer Kirchengemeinde. Nie ist die Kirche so voll, nie ist es so feierlich wie an Heilig Abend – und ausgerechnet jetzt ist die Evangelische Kirchengemeinde für die Dorfkirche ohne Küster. »Aber mit Hausmeister«, betont Pfarrerin Kirsten Schumann. »Und weil wir Andreas Christiansen haben, fühlen wir uns auch gar nicht küsterlos«, sagt Kantorin Annette Petrick. Weihnachten 2018 – nur zu bewältigen mit einem besonderen organisatorischen Aufwand.

Weihnachten 2018 fordert Opfer: die echten Kerze am Weihnachtsbaum nämlich. Diesmal werden bis zu 62 einzelne LED-Lämpchen an der Tanne brennen, die per Fernsteuerung angezündet werden. Ein Tabubruch. Aber es ist eben niemand da, der wie früher Horst Bartelniewöhner vor jedem Gottesdienst auf die Leiter kletterte, um auch in schwindelerregender Höhe die Wachslichter zu entflammen und die Kerzen nach dem Gottesdienst auszutauschen. Bartelniewöhner, 35 Jahre lang Küster der Dorfkirche, weiß aber: »Wachskerzen empfindet die Gemeinde als besonders schön.« Deshalb soll das Fest der elektrischen Lichter auch die Ausnahme bleiben, wie Hausmeister Andreas Christiansen verspricht.

Transport bis zum Altar erfordert viel Kraft

Gemeinsam mit Horst Bartelniewöhner und Praktikant Pascal von Nordheim schafft er am Mittwochmittag den Weihnachtsbaum in die Kirche: ein fünf Meter Nordmann-Riese mit enormem Umfang um die Taille, der den Männern beim Transport durchs Kirchenschiff bis zum Altar viel Kraft abverlangt. Ein »Bullermann«, sagt Horst Bartelniewöhner, als er mit der Astschere ans Zurechtstutzen geht. Alle Augen werden in den Gottesdiensten bis zum 6. Januar auf den Baum gerichtet sein. Da muss er schick sein.

Andreas Christiansen macht sich am Nachmittag daran, den Baum mit Lichtern, 100 Strohsternen sowie Herrnhuter Sternen zu schmücken. Wenn die Kindergärten und Schulen ihre Weihnachtsgottesdienste feiern, dann tun sie das stets auch schon mit Baum. Und Andreas Christiansen räumt hinterher wieder auf. Weihnachten fängt in der Kirche schon deutlich vor Weihnachten an.

Pastorin hat alle Dienste über die Feiertage verteilt

Kirsten Schumann ist indes froh, alle Dienste verteilt zu haben. »Wir profitieren davon, dass wir Leute haben, die ohnehin in die Kirche gehen«, sagt sie. So sind alle vier Heilig-Abend-Gottesdienste in der Dorfkirche personell bestückt – der Kleinkindergottesdienst um 11 Uhr mit Philipp Kleen und Familie, der Kindergottesdienst um 15 Uhr mit Amshausens früherer Küsterin Nicole Bollweg, die Christvesper um 17 Uhr mit Ex-Bufdi Saskia Brinkmann, Presbyter Ralf Engelhardt und Ehefrau Annegret Weber, und um 23 Uhr ist Andreas Christiansen da. Am ersten Feiertag, 10 Uhr, und am zweiten Feiertag, 17 Uhr, sind die Presbyter Magdalena Dilthey und Axel Baldauf als Hilfsküster im Dienst. Die Kirche vorbereiten, Liedblätter austeilen, Licht- und Tontechnik bedienen und natürlich die Schließdienste gehören zu den Aufgaben.

Derweil sind die Proben in den Gruppen längst gelaufen. In der Christnacht singt Annette Petrick mit der Kantorei noch einmal Stücke aus dem gefeierten Händel-Oratorium »Messias«, um 15 Uhr wiederholen Ohrwürmer und Kinderkantorei das Musical »Bethlehem ist unbequem«.

Jugendliche spielen »Weihnachten bei Hoppenstedts«

Bei der Christvesper ist auch Loriot dabei – die Konfirmanden führen den Klassiker »Weihnachten bei den Hoppenstedts« auf. »Das ist witzig mit Jugendlichen«, sagt Gemeindepädagogin Andrea Melzer. Doch es sei ein längerer Verstehensprozess gewesen, was es mit dieser Familie mit dem dominanten Opa, mit der Doppelbödigkeit Loriots und mit den gesellschaftskritischen Aspekten auf sich habe. Clara Terboven (16) hat als Hauptverantwortliche das Stück mit Jugendlichen eingeübt. »Früher war mehr Lametta«: Wie passen Opas Marschmusik und Dicki Hoppenstedts Atomkraftwerk in die Kirche? »Es geht um das Thema Geschenke und Familie. Das kann gute Auslegungen haben«, sagt Andrea Melzer