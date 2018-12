Eine köstliche Geschichte, die Antje Orthen am Freitag beim Abschluss des Literarischen Adventskalenders vorlas. 80 Zuhörer genossen im Steinhagener Heimathaus Geschichten und Gedichte, vorgetragen von Mitgliedern des Heimatvereins Steinhagen. Und sie sangen, begleitet von Paul Bubig am Akkordeon, Weihnachtslieder wie »Es ist für uns eine Zeit angekommen« und »O du fröhliche«.

Auch der Schäfer in der Senne liest – etwas auf

Auf Plattdeutsch trug Brigitte Westmeyer »Wenn dat Christkindken Geburtsdach hätt« vor, und Gabriele Kulbrock las vom kleinen Joshi vor, der sich so sehr ein Meerschweinchen wünscht. Aber das lehnen die Eltern ab. Und so verfällt der Junge auf eine List: Jeden Tag trägt er dem Weihnachtsmann zunehmend absurdere Wünsche vor – ein Krokodil, zwei Schimpansen, einen Pottwal, bis es dem Weihnachtsmann zuviel wird, und er den Jungen auffordert, endlich realistische Wünsche vorzutragen. Und das tut Joshi und bekommt – natürlich – am Ende sein Meerschweinchen.

Apropos Tiere: Paul Bubig erzählte die Geschichte vom Schäfer in der Senne, der von einem Professor nach seinen Lesegewohnheiten gefragt wird. Er lese, wenn er denn Zeit habe, die Hinterlassenschaften seiner Tiere auf.

Organisatorin schielt nicht auf noch mehr Besucher

Mit der Veranstaltung des Heimatvereins ist die wohl erfolgreichste Saison des Literarischen Adventskalenders zu Ende gegangen. 1450 Besucher sind nach Statistik von Petra Holländer zu den 20 Veranstaltungen gekommen. So viele wie noch nie. 2017 waren es 1300. »Aber wir legen es auch nicht darauf an, dass es immer mehr werden. Dann wird es irgendwann schwierig noch geeignete Veranstaltungsorte zu finden«, sagte sie. Für 2019 gibt es auch schon erste Ideen.