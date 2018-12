Das Thema polarisiert: Wenigstens ein bisschen dürfe doch sein, sagen die einen. Mit Umweltverschmutzung, Geldverbrennung und Lärmbelästigung für Mensch und Tier argumentieren die Gegner der Knallerei zum Jahreswechsel. Fest steht: Vom heutigen Freitag bis einschließlich zum Silvester-Montag darf der Handel Böller und Raketen verkaufen.

Aus diesem Anlass veranstaltet etwa auch der Steinhagener Hagebau-Markt jedes Jahr eine Vorführung seines Sortiments an Feuerwerkskörpern. Diese beginnt heute um 17 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes und soll etwa 30 bis 45 Minuten dauern. »Vor allem die so genannten Feuerwerksbatterien sind nach wie vor sehr gefragt«, heißt es beim Steinhagener Hagebau. Insgesamt macht die Feuerwerksbranche in ganz Deutschland jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro Umsatz allein zur Silvesterzeit.

Böllern nur zu eingeschränkten Zeiten

Für sein Vorführ-Feuerwerk beantragt der Hagebau jährlich eine Genehmigung bei der Gemeinde Steinhagen. »Denn diese Artikel gehören schon in die Feuerwerks-Kategorie II, ebenso wie Chinaböller und Raketen. All das darf ansonsten nämlich ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden«, betont Erwin Rellmann vom Ordnungsamt. Das Abbrennen von kleinerem »Handfeuerwerk« sei dagegen ganzjährig erlaubt. »Natürlich müssen bei alldem die üblichen Ruhezeiten beachtet werden«, so Rellmann.

Wer es unbedingt krachen lassen muss, sollte beachten: Feuerwerk gehört nicht in die Hände von alkoholisierten Personen und schon gar nicht in Kinderhände. Verwendet werden darf ausschließlich Feuerwerk mit einer Zulassung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung oder mit CE-Zeichen und Registrierungsnummer. Bei selbst gebauten und illegalen Feuerwerkskörpern droht Lebensgefahr.

Was jeder selbst entsorgen muss

Und spätestens am Neujahrsmorgen werden die Reste auf Gehwegen, Straßen und Plätzen sowie in Gärten und Grünanlagen sichtbar. Diesen Müll müssen die Anlieger selbst entfernen: »Wem ein Grundstück gehört, das an die jeweiligen Straßen angrenzt, ist verpflichtet, die Gehwege und Fahrbahnen zu reinigen«, erinnert Anke Ulonska von der Abfallberatung der Gemeinde. »Die Fahrbahn muss bis zur Straßenmitte gereinigt werden. Gibt es nur auf einer Straßenseite einen reinigungspflichtigen Anlieger, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche vor seinem Grundstück.« Bei Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Verkehr dienen, bestehe Reinigungspflicht lediglich für die Gehwege. Die Fahrbahnreinigung übernimmt hier der Bauhof.

Und wenn noch Böller übrig sind? »Das entfällt unter die Entsorgung von Sprengstoff«, erklärt Anke Ulonska. »Das Ganze sollte ordentlich gewässert und über den Restmüll entsorgt werden.« Fragen zur Straßenreinigung beantwortet Andreas Goldmann von der Gemeinde unter Telefon 0 52 04/997-111, zur Entsorgung Anke Ulonska, Telefon 0 52 04/997-322.