Von Kim Schieke

»Es ist Weihnachten. Da denken wir nicht nur an uns Menschen, sondern auch an all die Tiere, die mit uns leben«, sagte Pfarrerin Petra Isringhausen von der Evangelischen Kirchengemeinde Steinhagen. Gemeinsam mit ihrem Brockhagener Kollegen Pfarrer Dr. André Heinrich veranstaltete sie jetzt erstmals eine Waldweihnacht in der Patthorst.

Geschichte »Lüttenweihnachten« war Auslöser für die Idee

Vom Regen ließen sich die etwa 120 Besucher an diesem Nachmittag nicht abhalten. Inspiriert worden waren die beiden Kirchengemeinden durch das Buch »Lüttenweihnachten« von Hans Fallada. Dort geht es um Kinder, die ein Weihnachtsfest für die Tiere im Stall veranstalten. Doch die Aktion muss heimlich ablaufen, denn ihr Lehrer ist nicht überzeugt von dieser »Tradition«. Im strengen Förster finden sie schließlich überraschend einen heimlichen Verbündeten.

Weihnachten auch zu den Tieren bringen

Und so wollten auch die begeisterten Besucher in der Patthorst Weihnachten zu den Tieren bringen. »Seit drei Jahren haben wir diese Idee von der Waldweihnacht nun im Kopf«, erzählte Petra Isringhausen. Die Umsetzung wurde reichlich bestaunt: Neben dem Tannenbaum schmückten viele Lichterketten den dunklen Wald. Mit dem Lied »Wir sagen Euch an den lieben Advent« eröffnete der Posaunenchor diesen etwas anderen Gottesdienst, in dem auch viel gesungen wurde. Mit der Waldweihnacht wollten die Pfarrer ebenso auf den Umweltschutz aufmerksam machen. »Die größte Freude, die wir den Tieren hier an Weihnachten machen können, ist, dass wir gleich alle den Wald wieder sauber verlassen«, so Dr. André Heinrich.

Ein Ständchen für die Waldbesitzerin

Doch nicht nur den Tieren wurde eine Freude gemacht, auch Christiane Freifrau von Eller-Eberstein bekam ein Geschenk: Die Waldbesitzerin hatte an diesem Tag Geburtstag, und so sangen ihr die Besucher spontan ein Ständchen. Nachdem André Heinrich den Segen zum Weihnachtsfest gesprochen hatte, wärmten sich die Teilnehmer bei Glühwein, Punsch und Weihnachtsplätzchen.

»Es war eine gelungene erste Waldweihnacht hier in Steinhagen«, waren sich Petra Isringhausen und Dr. André Heinrich einig. Da hätten bestimmt auch Amsel, Meise und Star zugestimmt, die sich jetzt an den Futtergeschenken erfreuen können.