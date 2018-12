Von Volker Hagemann

Die beiden Standesbeamtinnen freuen sich über diese positive Entwicklung. 110 Trauungen habe man schon 2017 gehabt, berichten sie. Dass es jetzt deutlich mehr seien, dafür spielten verschiedene Faktoren eine Rolle.

»Ich glaube, es wird grundsätzlich einfach wieder mehr geheiratet, das ist vielen Paaren heute wieder zunehmend wichtig geworden«, sagt Martina Hartsieker. Zudem seien in den vergangenen zwölf Monaten mehr Paare von außerhalb zum Heiraten in die Gemeinde gekommen, als umgekehrt außerhalb geheiratet hätten. »Im August hatten wir 30 Hochzeiten, acht an einem einzigen Freitag«, erinnert sich Uta Möller. Gleichzeitig ist den beiden Standesbeamtinnen aber auch bewusst: »Wenn etwa in nahegelegenen Städten wie Bielefeld oder Herford keine Termine mehr frei sind, kommen viele Paare eben dorthin, wo es noch klappt – wie hier bei uns.«

Außergewöhnlich gestaltetes Trauzimmer

Dann seien viele erstaunt, wie reizvoll es sein kann, sich hier das Jawort zu geben. »Erst im März haben wir ja schließlich unser Trauzimmer völlig neu gestaltet«, betont Martina Hartsieker. Seitdem würden viele Paare die nicht alltägliche Einrichtung loben, etwa die »Clouds«, die wie Wolke sieben die Decke zieren, die Zylinder und die Mischung aus Türkis- und Goldtönen.

So viele Paare – kommt da nicht zwangsläufig so etwas wie Routine auf, wenn man beispielsweise Reden zusammenstellen soll? »Auf keinen Fall«, sagen beide Standesbeamtinnen wie aus einem Munde. »Jeder Mensch ist anders, es gibt immer irgendetwas Individuelles, was man aufgreifen kann«, findet Uta Möller. »Und dann die Freude beim Paar und seinen Gästen, die Menschen zu beobachten, wie sie sich gratulieren, all das ist schon richtig schön!«, schwärmt Möller. Seit 1992 arbeitet sie im Rathaus, seit 1. Januar 1999 als Standesbeamtin.

Beide blicken auf jeweils hunderte Trauungen zurück

Für die ebenso wichtige wie oft romantische Arbeit der beiden Rathaus-Mitarbeiterinnen ist die Ausbildung an der Fachakademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf erforderlich. Martina Hartsieker ist seit dem 1. Februar 2001 im Standesamt. Sie hat genau mitgezählt: »849 Eheschließungen hatte ich bisher.« Mehrere hundert seien es wohl auch bei ihr inzwischen, schätzt Uta Möller.

Doch Trauungen sind nicht die einzigen Aufgaben der beiden: Geburtsbeurkundungen und ebenso das Ausstellen von Sterbeurkunden, auch Vaterschaftsanerkennungen, gehören zu den weiteren Aufgaben.

Odonkors Hochzeit wurde zum Wintermärchen

An was erinnern sie sich bei all dem noch heute immer wieder? Martina Hartsieker denkt etwa an die Hochzeit von Fußballprofi David Odonkor und seiner Ehefrau Suzan. »Das war im Jahr 2006, und ich war dadurch sogar in der Fernsehsendung ›Brisant‹ zu sehen«, erinnert sie sich lachend. »In jenem Jahr gab es ja das Sommermärchen bei der Fußball-WM in Deutschland; ich habe daraus in meiner Rede Ende Dezember das Wintermärchen gemacht.«

Einen »Wald« vors Rathaus gesetzt

Auch kuriose Erlebnisse hat es immer wieder mal gegeben: »Ein Bräutigam ist Gärtner. Zu dessen Hochzeit hatten die Freunde den ganzen Rathaus-Vorplatz mit Bäumen versehen. Die haben sie aber auch alle wieder mitgenommen«, berichtet Martina Hartsieker. »Überhaupt sind die Leute hier immer sehr diszipliniert, fegen alles wieder weg.« Als Alternative zum Trauzimmer empfiehlt sie auch Heimathaus und Historisches Museum: »Richtig tolle Orte, die sollte man ruhig öfter dafür nutzen.«

Im Winter im dünnen Kleid ausgesperrt

In eine missliche Lage hatte sich vor Jahren Uta Möller bei einer Trauung begeben, wie sie erzählt: »Das war anlässlich des Weihnachtsmarktes und bitterkalt. Dummerweise hatte ich die Rathaustür falsch eingestellt und kam von draußen in meinem dünnen Kleid nicht wieder zurück ins Gebäude. Meine damals siebenjährige Tochter erreichte ich zu Hause, die rief dann über Handy Stephan Walter an. Der hat einen Schlüssel und ›befreite‹ mich...«

Immer wieder bekommen die beiden Standesbeamtinnen begeisterte Rückmeldungen von Paaren und deren Gästen: »Manche schreiben dann sogar Karten«, freuen sie sich.