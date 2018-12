Von Volker Hagemann

»Weil jetzt ohnehin ein älteres Fahrzeug aus unserem Fuhrpark ersetzt werden musste, haben wir uns zum ersten Mal für ein Elektroauto entschieden«, berichtet Kämmerer Jens Hahn vom Amt für Personal, Organisation und Finanzen. Gemeinsam mit seiner Amtskollegin Alexandra Sock und Bürgermeister Klaus Besser wurden verschiedene Fahrzeugmodelle durchgerechnet – seit wenigen Tagen steht nun ein Renault Zoe in der Rathaus-Garage, ein Viersitzer auf Basis des Clio.

Als Beitrag zum Umweltschutz gedacht

Mit der Neuanschaffung folgt die Gemeinde einem Antrag der SPD-Fraktion vom November 2017, dem seinerzeit mit großer Mehrheit zugestimmt wurde: Demnach sollen die Dienstfahrzeuge der Gemeinde nach und nach durch Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor ausgetauscht werden. Das Ganze soll ein Beitrag zum Klimaschutz sein. Für 2018 und 2019 stehen je 30.000 Euro im Haushalt.

Mit Rabatt und Zuschüssen noch 12.000 Euro selbst gezahlt

So viel musste für den 92 PS starken E-Flitzer gar nicht einmal ausgegeben werden: »Mit Gewährung eines Behördenrabatts und einer Förderung in Höhe von 8600 Euro durch die Bezirksregierung Arnsberg musste die Gemeinde letztlich noch 12.000 Euro für den Zoe zahlen«, sagt Alexandra Sock. »Hinzu kommt eine monatliche Batteriemiete von je 70 Euro.«

Die Reichweite des Autos soll laut Hersteller je nach Fahrweise mehr als 300 Kilometer betragen können, aufgeladen wird er über Nacht an der Ladestation. »Innerhalb der Gemeinde kommen wir da problemlos an alle Ziele«, sagt Alexandra Sock. »Unter anderem können der Hausmeister, das Ordnungsamt und weitere Behördenkollegen den Renault Zoe für Dienstfahrten verwenden; und er ist jetzt begehrt, die Kollegen sind neugierig.«

Noch erhalten E-Auto-Besitzer den Strom kostenlos

Die Gemeinde will vermehrt auch private Nutzer zum Umstieg auf E-Autos animieren. Eine Ladesäule gibt es vor der Sparkasse, weitere sind auf dem Vollbracht-Parkplatz, an der Gemeindebibliothek und am Bauhof geplant. »Der Strom ist für die Nutzer derzeit kostenlos. Für die wenigen E-Autos, die bislang in Steinhagen zugelassen sind, sind das momentan unter 100 Euro im Jahr. Das Installieren eines Bezahlsystems wäre deutlich teurer«, sagt Bürgermeister Klaus Besser.