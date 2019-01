Rückblick auf Januar 2018: Auf fünf Bahnen ließen 42 Damen-Teams die Eisstöcke ins Ziel rutschen. Am 4. Januar 2019 steht der nächste Prosecco-Cup im Turnierkalender auf der Eisbahn am »Graf Bernhard 1344«. Foto: Archiv/Sara Mattana

Von Volker Hagemann

Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen mit Familie, Freunden oder im großen Turnier – Möglichkeiten auf dem Eis gibt es reichlich. Oder man kommt einfach zum Anfeuern an den Rand und genießt das eisige Spektakel vom »gefrorenen Beckenrand« aus mit einem Heißgetränk.

Mit 168 Mannschaften hat im November das große Turnier im Eisstockschießen begonnen, nun stellt sich mehr und mehr heraus, wer das glücklichste Händchen hatte oder die richtige Prise Glück dazu. Am Montag, 7. Januar, steht das erste Halbfinale auf dem Programm am »Graf Bernhard 1344«, zwei Tage später das zweite Halbfinale, ein weiteres am Montag, 14. Januar – jeweils von 18.30 Uhr an. Schon jetzt im Turnierkalender eintragen sollte man sich das Finale, das am Samstag, 26. Januar, ab 16 Uhr über die sportlich-fröhliche (Eis-)Bühne geht.

Damen-Cup ausgebucht

Bis dahin ist aber noch genug Zeit, sich für einige Runden auf die Kufen zu begeben. Wer jetzt noch ganz spontan zu den Eisstöcken greifen will: Zumindest die Männer können am Mittwoch, 2. Januar, am »Stein-Pils-Cup« teilnehmen. Los geht’s um 18.30 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Und wenn die Abkürzung schon für Steinhäger und Pils steht: »An diesem Abend gibt es 50 Liter Freibier«, kündigt Gastronom Peter Krebs an.

Schon seit Jahren gibt es auch eine reine Domäne der Damenwelt: der Prosecco-Cup. Dieses Turnier steigt diesmal am Freitag, 4. Januar, um 18 Uhr – ist aber bereits ausgebucht. Eine Riesen-Gaudi auch für die Zuschauer dürfte es aber erneut allemal werden.

Treffpunkt im Ort

Privatleute, Firmen und Vereine gehören zu den vielen Gästen auf und an der Eisbahn am »Graf Bernhard 1344«. Unter ihnen jetzt auch wieder 15 Aktive des Karnevals-Clubs Cronsbach-Funken (KCCF). »Um längeres Warten zu vermeiden, hatten wir diesmal zwei Gruppen gebildet«, sagt KCCF-Vorstandsmitglied Manuel Meyer. Einen schicken Beanie mit Vereins-Logo zum Wärmen der kühlen Köpfe gab es am Ende für jeden, dennoch stand in erster Linie der Spaß im Vordergrund.

Noch bis einschließlich Sonntag, 27. Januar ist die Steinhagener Eisbahn in Betrieb, dann wird »abgetaut«.

Was macht den Erfolg so vieler Wochen Eisbahn aus? Peter Krebs hat eine ganz unkomplizierte Erklärung: »Es ist völlig zwanglos, man muss kein großer Sportler sein, und man trifft eigentlich immer Bekannte zum Plaudern. Es ist einfach ein schöner Treffpunkt in der Gemeinde.«