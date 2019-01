»Wir sind dankbar, dass wir mit vielen Aktiven und Besuchern feiern konnten und dass uns Familie Schlichte dafür den Gräfenhof zur Verfügung gestellt hat«, sagt Annette Hagen, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Neue Zuständigkeiten

Mit dem Ausscheiden von Pfarrerin Kirsten Schumann, die durch ihre neue Aufgabe als Presbyteriumsvorsitzende die geistige Begleitung des Hospizteams abgeben musste, müssen die Arbeiten und Zuständigkeiten im Team neu verteilt werden – zumal sich auch drei Mitglieder zurückgezogen haben oder weggezogen sind. Etwa ein Dutzend Köpfe zählt das Hospizteam jetzt. »Wir mussten etwa festlegen, wer nun bei unseren Gruppenabenden zum Beispiel die Moderation übernimmt oder in das Thema des Abends einführt. Wir haben auch neue Verantwortliche für die Kooperation mit den Palliativnetzwerken benannt«, sagt Annette Hagen.

Auch musste die Gruppe, die sich bisher in der Begegnungsstätte am Bonhoeffer-Haus traf, neue Räume finden. Die Gemeinde bot das Heimathaus an, wo das Hospizteam schon den Trauertreff »Lichtblicke« anbietet. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei ohnehin gut: Pflegeberater Hellweg etwa ist ein Ansprechpartner, wenn es um Sachthemen wie Patientenverfügung geht.

»Lichtblicke« für Trauernde

Zudem hat die Gruppe auch viele Sterbe- und Trauerbegleitungen gehabt. »In der dunklen Jahreszeit sterben mehr Menschen. Viele Sterbende geben sich auch eher auf«, sagt Annette Hagen. Im Trauertreff Lichtblicke, immer am ersten Sonntag im Monat im Heimathaus, werden inzwischen neben dem Gruppentreff auch Einzelgespräche geführt.

Das Team will nun neue Hospizhelfer ausbilden lassen und ruft deshalb alle auf, die sich für die Sterbe- und Trauerbegleitung interessieren, sich zu melden (0172/1877259). »Alles weitere klärt man am besten im persönlichen Gespräch«, sagt Annette Hagen. Sie weist darauf hin, dass neue Mitglieder sofort in die Gruppe eingebunden werden und – so es die Schweigepflicht erlaubt – bei bestimmten Themen und Treffen von vornherein dabei sind.

Behutsam aufklären

Ein Projekt ist etwa »Hospiz macht Schule«, bei dem Schüler über das Thema aufgeklärt werden. Auch dafür werden Interessierte gesucht. Auch sie werden speziell ausgebildet.

Das Hospizteam hat von größeren Stiftungen Spenden in Aussicht gestellt bekommen. »Um die Mittel zu bekommen, die wir vor allem für die Ausbildung verwenden wollen, müssen wir einen Finanzplan vorlegen«, sagt Annette Hagen. Unterstützung in hohem Maße erhält die Gruppe über die Kirchengemeinde, mit einem Raum, Versicherungen und vielem mehr.