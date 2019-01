Von Malte Krammenschneider

Verantwortlich für das rund zehn Minuten dauernde Spektakel zeigen sich am Neujahrsabend die Experten Karl-Gideon Lüke und Timo Drewitz, denen es mit einem eindrucksvollen Höhen- und Barockfeuerwerk gelingt, für staunende Gesichter bei Jung und Alt zu sorgen. »Wir benutzen heute viele Batterien, Römische Lichter und Kugelbomben. Insgesamt müssten es weit mehr als 1000 Effekte sein«, sagt Karl-Gideon Lüke wenige Minuten, bevor er das Feuerwerk in die Luft schießt. Von Hektik kann aber keine Rede sein, denn den Ablauf hat der Fachmann Timo Drewitz, Physiklehrer am Steinhagener Gymnasium, mit seinem Geschäftspartner der Firma Blickfang aus Bielefeld haargenau geplant und vorbereitet.

Böen und Regen erschweren den Ablauf

Im Sommer verhinderte die Trockenheit das Feuerwerk, nun erschweren starke Böen und Regen die Arbeit. Trotz dieser Bedingungen bleibt Karl-Gideon Lüke weiterhin entspannt. »In so einem Feuerwerk stecken rund 30 Stunden Vorbereitung. Hinzu kommt, dass wir wegen des Wetters alle Effekte einpacken mussten«, sagt Lüke, der kurz darauf noch einen letzten Kontrollgang macht und sich danach zu seinem Kontrollwagen begibt, von wo aus das Feuerwerk gestartet wird.

Für die Kinder besonders schön

Ein paar Minuten später wenden sich die Besucher auf dem mit Getränke- und Imbissbuden versehenen Schulhof dem Himmel zu, denn das Feuerwerk beginnt. Passend dazu ertönt aus den Lautsprechern Musik, welche die Effekte optimal untermalt.

»Für die Kinder ist es besonders schön«, sagt Ralf Hagemeier, der mit Tochter Clara gekommen ist und dem nasskalten Wetter trotzt. Ohnehin kann sich der Zuspruch an diesem Tag wirklich sehen lassen: Mehr als 200 Bürger verfolgen das Spektakel am Neujahrsabend.