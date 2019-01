Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Steinhagen (WB). »Es ist mir eine absolut große Ehre«, sagt Dorothee Boeken-Brekenkamp. Denn sie ist in das höchste deutsche Ehrenamt gewählt und zur Schöffin am Landgericht berufen worden.

Sieben weitere Steinhagener Bürger üben für fünf Jahre das Schöffenamt sowohl am Amtsgericht als auch am Landgericht Bielefeld aus. Drei von ihnen stellt das WESTFALEN-BLATT vor.

Annette Hagen (67) wird in der Jugendkammer des Landgerichts mitwirken. Sie bringt einiges an Vorbildung und Erfahrung mit: als Sozialtherapeutin in der Jugendpsychiatrie, aus der Erziehungs- und Schulberatung und nicht zuletzt aus einer vergangenen Amtszeit von 2008 bis 2013 am Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Bielefeld. Zudem war sie 15 Jahre lang stellvertretende Schiedsfrau in Steinhagen.

Juristische Fachkenntnis nicht gefragt

Juristische Fachkenntnis ist von Schöffen nicht gefragt. Vielmehr ist der von rechtlichen Vorgaben unverstellte Blick gewünscht. »Vorurteile und Klischees haben da nichts verloren. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Ich will sehen, wie man ihnen eine Chance geben kann, wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden . Ich muss mich aber auch fragen: Will das der Betreffende das überhaupt?«

Für die Jugendkammer hält Annette Hagen ihre berufliche Vorbildung für absolut wichtig. Auch was das Mentale betrifft: »Ich bin robust durch die Psychiatrie.« Dass da einige härtere Fälle als am Amtsgericht auf sie zukommen darauf ist sie gefasst.

Blick in menschliche Abgründe

Und auch Dorothee Boeken-Brekenkamp (64) ist das bewusst: In der Strafkammer des Landgerichts werden Zivilsachen ebenso wie Kapitalverbrechen verhandelt – schlimmstenfalls ein Fall wie Bosseborn. Gut vorbereitet fühlt sie sich durch ihren Beruf: Als Redakteurin, seit 1988 beim WDR Bielefeld, hat sie vielfach mit den so genannten Blaulicht-Themen zu tun gehabt. »Zudem hat sie ehrenamtlich von 1978 bis 1988 in Gefängnissen in Köln und Willich gearbeitet und mit Untersuchungshäftlingen politische Bildung und ein Theaterprojekt gemacht.

»Die Juristerei interessiert mich ebenso wie der Blick in menschliche Abgründe und auf psychologische Hintergründe«, sagt die studierte Germanistin und Sozialwissenschaftlerin über ihre Beweggründe, sich für das Schöffenamt zu bewerben. Dass sie ausgewählt worden ist aus der Vorschlagsliste, die von der Gemeinde erstellt wird, das hat sie letztlich doch überrascht. »Ich hatte lange nichts zu meiner Bewerbung gehört und schon bei der AWO zugesagt, die Reisen zu organisieren«, sagt Dorothee Boeken-Brekenkamp, die zum 1. Mai in den vorgezogenen Ruhestand geht und »unbedingt was Ehrenamtliches« machen will. Die AWO hat sie nun zurückgestellt, denn 13 Verhandlungstermine, die schon für 2019 auf ihrem Plan stehen – plus eventuelle Folgetermine – binden sie stark ein. Und man braucht einen guten Grund, wenn man als Schöffe einen Termin absagen muss.

Für Detlef Temme, ebenfalls für die Strafkammer am Landgericht berufen, ist das Schöffenamt ein Jugendtraum, wie er sagt: »Ich habe mich schon als Kind für die Juristerei interessiert und im Fernsehen Sendungen wie ›Verkehrsgericht‹ und ›Wie würden Sie entscheiden?‹ gesehen.« Dass es bei ihm dann das Steuerrecht wurde, ist eine andere Geschichte, aber nun wird der Wunsch des 55-Jährigen, der als Coach arbeitet, erfüllt: »Es war meine dritte Bewerbung«, sagt er und hält den mehrmaligen Versuch für ein gutes Zeichen: »Aus Großstädten hört man, dass sich gar nicht genug Interessenten melden und Leute zwangsrekrutiert werden müssen.« Auf dem Land scheine die Haltung zu diesem Amt eine andere zu sein.

Im Vorfeld hat er sich bereits informiert und ebenso wie seine Schöffenkollegen ein Einführungsseminar gemacht. »Schöffen können in kleinen Kammern sogar den Berufsrichter überstimmen«, weiß er. Die Gleichwertigkeit der Stimmen von juristischen Laien und Profis ist für ihn mit Verantwortung aber auch Chancen verbunden: Schöffen haben tatsächlich ein Wörtchen mitzureden.