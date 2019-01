Von Sara Mattana

77 mal zur Hilfe gerufen wurde die Steinhagener Feuerwehr, als »Friederike« Bäume entwurzelte und sogar eine Wellblech-Konstruktion auf die Gleise wehte. Besonders in Erinnerung geblieben sind allerdings auch der Brand eines Spielhauses im März, der erste Einsatz auf der A33 im Mai und der Brand einer Scheune während der Hitzewelle im Juli. »2018 war wirklich ein Rekordjahr was die Einsätze betrifft. In der Gesamtwehr gab es sogar mehr als 400 Einsätze«, sagte Bürgermeister Klaus Besser am Freitag im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Gemeinde stärkt die Feuerwehr

Und damit die Feuerwehr diese zahlreichen Einsätze auch in Zukunft bewältigen kann, gibt es im Jahr 2019 einen weiteren Rekord: Erstmals sind im Haushalt der Gemeinde mehr als eine Million Euro für die Bedarfe der drei Löschzüge veranschlagt. Angeschafft werden sollen davon beispielsweise neue Dienstkleidung, Handfunkgeräte, ein Löschfahrzeug für den Löschzug Brockhagen und ein neuer Gerätewagen.

»Außerdem hat der Kreis entschieden, eine rund um die Uhr besetzte Rettungswache in Steinhagen einzurichten, um die Sicherheit in unserer Gemeinde zu erhöhen«, sagte Klaus Besser. So wird vom Frühjahr an ein Rettungswagen 24 Stunden am Tag einsatzbereit in Amshausen positioniert, bis der Kreis Gütersloh eine eigene Wache bauen kann. »Dieses Jahr wird für die Planungen genutzt, sodass der Bau für 2020 vorbereitet werden kann«, sagte Klaus Besser.

Mehr ausbilden, um die Technik zu beherrschen

Und auch der Leiter der Feuerwehr Lutz Mescher hat Pläne für das neue Jahr: »Wir müssen mehr ausbilden, um die ganze Technik bewältigen zu können«.

Bevor sich die Kameraden jedoch den neuen Herausforderungen stellen, nutzten sie die Gelegenheit, um noch einmal auf das einsatzreiche Jahr 2018 zurück zu blicken. So wurde die Veranstaltung »Eurodance meets Schlager« wieder ebenso erfolgreich durchgeführt wie der Verkauf der Bratkartoffeln auf dem Weihnachtsmarkt oder das Osterfeuer in Amshausen. Auch der Tag der Feuerwehr, in dessen Rahmen eine nun 17-köpfige Kinderfeuerwehr gegründet wurde, ist allen 60 aktiven Kameraden sowie den neun Mitgliedern der Jugendfeuerwehr gut im Gedächtnis geblieben. Der Tag der Feuerwehr soll nun regelmäßig stattfinden.