Vom Bürgerkomitee hat er in der Zeitung gelesen und sich mit Vorsitzender Heike Kunter in Verbindung gesetzt. »Das ist eine überschaubare Sache und eine Spritze direkt in die Ader. Das Geld verschwindet nicht in irgendwelchen Kanälen. Vielmehr erwecken Menschen den Eindruck, dass sie persönlich dahinterstehen«, so Reiprich, dem besonders gut gefällt, dass das Bürgerkomitee das Geld selbst überbringt und dessen Verwendung vor Ort persönlich überwacht.

Spender initiiert auch selbst Projekte

Reiprich, ehemaliger Förster in Harsewinkel und Gütersloh, hat selbst schon Spendenprojekte initiiert: 1995 waren es Häuser in Bosnien für Rückkehrer, dann war es die Unterstützung eines Mediziners, der nach dem Studium in Deutschland in sein Heimatland Kamerun zurückkehrte und dort ein Krankenhaus aufbauen wollte.

»Eine tolle Sache«, freut sich nun Heike Kunter über die Spendenbereitschaft des Harsewinklers. Sie will die Summe für das Projekt GABF in der Stadt Pobé im Süden Benins verwenden, das sich um die Ausbildung ehemaliger Straßenkinder sowie versklavter Mädchen und Jungen kümmert.

Ehemalige Kindersklaven werden ausgebildet

»Der Verkauf und Raub von Kindern kommt in den sehr armen Regionen Benins noch viel zu häufig vor«, sagt Heike Kunter. Den Eltern werde versprochen, dass die Kinder zur Schule geschickt würden, doch tatsächlich landete die Mädchen als Haussklavinnen in Nigeria oder in der Prostitution, die Jungen würden auf den Plantagen oder als Kindersoldaten in den Nachbarländern eingesetzt, so Kunter. Manchmal entkämen Kinder diesem Los, um die sich dann das Projekt GABF kümmere: »Mädchen erhalten dort eine Ausbildung zur Schneiderin, Jungen können in der Gärtnerei der GABF Landwirtschaft erlernen.« Von Detlev Reiprichs Spende werden für je 250 Euro Erstausstattungen für Näherinnen angeschafft, bestehend aus einer fußbetriebenen Nähmaschine, Stoffen und Garn.