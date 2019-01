Mit Kreide und Aufklebern tragen die 49 Sternsinger aus Steinhagen den Segen Gottes in die 147 Häuser, die sich dazu angemeldet haben. Einige Sternsinger sind zum wiederholten Mal bei der ökumenischen Aktion dabei, Matthias Klimm etwa schon seit zehn Jahren. Foto: Eische Loose

Von Eische Loose

Steinhagen (WB). Die weltweit größte und erfolgreichste Sozialaktion von Kindern für Kinder hat auch in diesem Jahr in Steinhagen wieder den eigenen Rekord gebrochen.

49 Sternsinger sind am Sonntag anlässlich des Drei-Königs-Festes in einem Gottesdienst ausgesendet worden, um 147 Haushalte zu segnen. »Auf diese Weise haben wir innerhalb der vergangenen zehn Jahre 100 Haushalte dazu gewonnen«, resümierte der katholische Gemeindereferent Simon Wolter.

Gemeinsam mit dem katholischem Pfarrer Michael Krischer und mit der evangelischen Pastorin Kirsten Schumann hatte er die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von vier bis 27 Jahren in zwölf Gruppen von der St.-Hedwigs-Kirche aus auf den langen Spendenweg geschickt.

Insgesamt 4730 Euro erlösten die als weise Männer verkleideten Jugendlichen bei ihrer dreistündigen Tour in diesem Jahr. Dafür brachten sie an jedem Haus mit Kreide oder Aufkleber die Segensformel »20 C+M+B 19« an, die übersetzt wird mit »Christus Mansionem Benedicat« (»Christus segne dieses Haus«), aber auch gern als Initialen der Heiligen Drei Könige (Caspar, Melchior und Balthasar) interpretiert wird. Pastor Michael Krischer meinte dazu: »Mit diesem Segen vertrauen wir die Menschen Gott an.«

Außerdem erklärte er in der voll besetzten Kirche beim Aussendungsgottesdienst, wohin die Spenden aus Steinhagen fließen werden. Sie gehen nämlich zunächst ins Spendenzentrum nach Aachen, wie alle Spenden aus NRW. Doch dann fließen sie in das Kibagare Good News Centre in Nairobi, Kenia.

Das Projekt des Bürgerkomitees mit Kindergarten und Schule wurde zu diesem Zwecke extra zertifiziert. Die Spenden werden wohl erneut vor allem in die Schulspeisung fließen, die für die Slum-Kinder die Bildung überhaupt erst möglich macht. Die Sternsinger selbst verinnerlichten ihre Aufgabe mit dem Eingangslied »Stern über Bethlehem« und dem Ausgangsstück »Wir kommen daher«. Dabei konnte einer unter ihnen den Text besonders gut mitsingen: Matthias Klimm ist nämlich schon zum zehnten Mal mit dabei.

Von Michael Krischer erhielt er daher eine Urkunde für seine Treue. Nach dem verregneten Weg durch die Gemeinde kam er mit allen anderen schließlich zum Waffel-Essen ins Gemeindehaus St. Hedwig zurück.