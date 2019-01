Steinhagen (WB). Einbrecher drangen am vergangenen Sonntag ins Berghotel »Quellental« ein. Gestohlen wurde laut ersten Erkenntnissen der Polizei aber nichts.

Der Einbruch soll sich laut Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 0 Uhr, ereignet haben. Bislang unbekannte Personen hebelten an dem Traditionshotel am Quellental ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach verließen die Einbrecher den Tatort ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer am Tatort oder in der Umgebung rund um den angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 0 52 41/869-0.